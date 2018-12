Cafôfo marca presença na bênção das capas dos cursos EFA

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e a vereadora da Educação, Madalena Nunes, estiveram ontem (7 de Dezembro) na Igreja dos Álamos, para participar na bênção das capas relativas à conclusão de cursos EFA – Educação e Alfabetização de Adultos, que a autarquia funchalense promove, em parceria com a Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro.

Estes cursos foram introduzidos pelo projecto municipal ‘A Escola Vai ao Bairro’, que se desenvolve em três centros comunitários geridos pela Sociohabitafunchal, assegurando equivalências ao 6º ano e 9º ano. Este ano lectivo, e pela primeira vez, os cursos EFA da CMF abrangeram o 12º ano lectivo e os autarcas fizeram questão de estar presentes num momento tão especial como esta bênção das capas.

“Para nós é uma grande alegria estar aqui a dignificar o esforço destas pessoas, porque não há idade para voltar à escola, para encarar novos desafios e perseguir novos sonhos na vida. A Câmara Municipal do Funchal tem um carinho especial pelo projecto ‘A Escola vai ao Bairro’ e hoje é uma excelente prova de como valeu a pena continuar a alargar este projecto”, enalteceu Paulo Cafôfo.

Os cursos EFA promovidos pela Câmara Municipal do Funchal estão em funcionamento no Atelier de Artes Plásticas da Quinta Falcão, no Centro Musica@arte em Santo Amaro, e no Centro Comunitário do Canto do Muro, em São Gonçalo.

Estando no seu 4º ano de funcionamento, estes já abrangeram um total de 224 alunos.