Cafôfo destaca participação dos idosos na vida activa

O presidente da Câmara Municipal do Funchal e a vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro do Desenvolvimento Social participaram, no fim-de-semana, na 12ª Gala do Fado “Jovem na Alma e na Voz”, um evento promovido pelo Centro Comunitário do Funchal que decorreu na Praça do Peixe do Mercado dos Lavradores e que contou com 23 participantes amadores.

Paulo Cafôfo destacou “esta tradição da época natalícia com mais de uma década no Município”, salientando “a participação dos Ginásios Municipais de Santo António, São Martinho e Barreirinha, e ainda da Universidade Sénior do Funchal, para além do Centro Comunitário do Funchal, num evento que proporciona aosutentes uma actividade que é uma referência anual em prol da sua integração na vida activa da cidade.”

A fadista Susana Andrade foi a responsável por coordenar os ensaios, que decorreram durante cerca de um mês. Foram atribuídos prémios aos três primeiros vencedores nas classes jovem e sénior.