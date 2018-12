Cafôfo destaca os 5 milhões de euros investidos na habitação social “sem qualquer ajuda”

A propósito da inauguração de 28 novos apartamentos nos Viveiros, Paulo Cafôfo aproveitou a oportunidade para salientar que este ano o executivo camarário já investiu cinco milhões de euros em habitação social, algo que foi “possível” executar “sem qualquer ajuda”.

Este novo investimento, na ordem dos dois milhões de euros, disponibiliza assim fogos de tipologias T1 e T2, caracterizando-se pela “qualidade” dos materiais empreendidos desde o isolamento térmico, vidros duplos, paredes duplas ou painéis solares.

“Esta nova era para o Funchal é que os bairros estão qualificados, modernizados e sustentáveis. Estas casas que aqui estão são do melhor que podem existir. Nós não podemos deixar que as pessoas que tenham baixos rendimentos tenham de ter menos que os outros. São pessoas dignas e essa dignidade tem de estar nestas paredes que aqui estão (...) nós não construímos só paredes, construímos vidas”, destacou Paulo Cafôfo, evidenciando que “uma cidade tem de ser isto, que reduza as desigualdades, que crie as oportunidades e que fomente um desenvolvimento integrado”.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal relembrou ainda que “ao longo destes anos” que está à frente da autarquia já entregou “mais de 60 habitações a pessoas que têm graves carências”.

Colaboração da Ordem dos Arquitectos

Considerando que “esta foi uma das decisões de maior felicidade” que tomou “enquanto presidente”, dado que este era “um problema que ninguém tinha conseguido resolver”, o edil anunciou ainda dois projectos para o futuro, tais como a edificação para mais 70 novos fogos de habitação na Quinta das Freiras e no antigo bairro da Penha de França.

Ora, depois de ter anunciado o investimento de cinco milhões de euros na habitação social, durante todo o ano de 2018, mais concretamente na edificação de “66 fogos de habitação” que se traduziu “num benefício para 300 pessoas”, Paulo Cafôfo descreveu os modelos arquitectónicos que quer ver implementados a partir de agora, fruto de uma sinergia criada com a Ordem dos Arquitectos.

“Queremos outra percepção daquilo que é a habitação social. Queremos vivendas que sejam geminadas, espaços públicos e ajardinados, espaços para a prática desportiva, casas que tenham um quintal e centros comunitários para o nosso trabalho ser realizado. Não queremos guetos, mas sim espaços de vida onde as crianças possam brincar e as mais idosas possam aprender. Vamos já encetar estes nossos investimentos”, adiantou Paulo Cafôfo.