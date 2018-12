Café Memória regressa sábado para abordar a quadra natalícia

O Café Memória da Madeira regressa no próximo sábado, 15 de Dezembro, para dar início ao seu 3.º ano de actividades em prol dos que sofrem da doença de Alzheimer, reunindo pessoas com demência, pessoas com problemas de memória, cuidadores e familiares.

Neste encontro que se realiza no restaurante Yuan Sushi Wok, no MadeiraShopping, entre as 9h e as 11 horas, serão debatidas actividades manuais para a época natalícia que se avizinha, através da equipa do Café Memória da Madeira e por técnicos da delegação da Madeira da Alzheimer Portugal.

A participação não necessita de inscrição prévia, bastando, para o efeito, aparecer à hora marcada e desfrutar de uma sessão totalmente gratuita.