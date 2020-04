Café Memória passa a “ficar em casa”

Enquanto não existem condições para retomar os encontros presenciais aos sábados de manhã, o projecto ‘Café Memória’ da Alzheimer Portugal irá realizar sessões através da plataforma Zoom, para “poder chegar a diversas pessoas com demência, cuidadores e pessoas com problemas de memória de todo o país”.

A Equipa do Café Memória da Madeira também irá colaborar neste projecto - ‘Café Memória Fica em Casa’, que decorrerá todos os sábados, das 11 às 12 horas, com um espaço para que os participantes possam colocar as suas questões.

Cada sessão terá a duração máxima de 1 hora e realiza-se com o recurso à plataforma Zoom. Para o efeito, basta aceder à Internet utilizando este link.

O primeiro tema será já este dia 18 de Abril, com a participação do psicólogo Nuno Antunes.