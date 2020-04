Já se encontra em funcionamento no Hospital Dr. Nélio Mendonça uma cabina destinada ao rastreio do covid-19, fabricada na Madeira pela empresa RIM Engenharia e Construções SA, juntamente com um dos seus parceiros locais.

Esta cabina, fabricada em tempo recorde, visa dar resposta às necessidades imediatas do SESARAM e tem por objectivo para reduzir o risco dos profissionais de saúde que estão na linha da frente.

A cabina foi cedida pela referida empresa.