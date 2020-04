C130 traz material para a Madeira na sexta-feira depois do Falcon ter feito evacuação de emergência

O avião da Força Aérea Portuguesa, nomeadamente o C-130, trará material hospitalar para a Madeira, esta sexta-feira, à semelhança do que se vem sucedendo ao longo destas últimas semanas, na Região.

O Comando Operacional da Madeira tem desde o início do combate à covid-19 vindo a colaborar com as autoridades da Madeira, numa acção coordenada pelo Estado-Maior General das Forças Armadas.

Aliás, desde o dia 18 de Março chegaram ao Aeroporto da Madeira três voos militares - há cerca de três semanas -, efectuados pelo C-130 da Força Aérea Portuguesa, com material de apoio com fatos descartáveis, máscaras, luvas e viseiras.

De resto, ontem, por volta das 12 horas, outra aeronave da Força Aérea Portuguesa, neste caso o Falcon, pisou a pista do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo para proceder a uma evacuação de emergência pediátrica para Lisboa, com o SESARAM a explicar ao DIÁRIO que este procedimento nada teve a ver com a covid-19. Trata-se de uma operação “normal” e já “controlada” pelo Serviço Regional de Saúde.