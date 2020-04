C-130 já chegou à Madeira com material médico

O avião C-130 da Força Aérea Portuguesa aterrou na Madeira às 18h30 transportando material médico que vem reforçar o SESARAM no combate à covid-19.

Pedro Ramos, esta tarde, na habitual conferência de imprensa de balanço à covid-19 na Região, anunciou a chegada do avião para as 18h30, já depois de ter estado nos Açores, pelos mesmos motivos.

Desta vez e à semelhança da semana passada, foi trazido material hospitalar e equipamento de proteção individual, destinados ao Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), aos comandos regionais da Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana e ainda ao Estabelecimento Prisional do Funchal.

No regresso ao continente, o avião da Força Aérea transportou 38 camas de campanha para Lisboa.

Entre a semana passada e esta, o Comando Operacional da Madeira coordenou o transporte de quase sete toneladas de material e equipamento hospitalar para a Madeira, como forma de combater a pandemia de Covid-19.

O Comando Operacional da Madeira tem desde o início do combate à covid-19 vindo a colaborar com as autoridades da Madeira, numa acção coordenada pelo Estado-Maior General das Forças Armadas.