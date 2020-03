‘Breakfast Meeting’ da OET reuniu 60 pessoas em torno dos novos desafios para a mulher actual

No âmbito da comemoração do Dia Internacional da Mulher, a Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET) - Secção Regional da Madeira realizou, esta terça-feira, dia 10 de Março, o evento intitulado ‘Mulher Actual, Velhos Desafios’, na Quinta Magnólia, Funchal.

Este ‘Breakfast Meeting’ foi apresentado por oradoras de diferentes áreas profissionais, abrangendo vários sectores sociais e reuniu cerca de 60 pessoas, que participaram nas reflexões sobre esta temática.

O Engenheiro Técnico José Francisco da Costa Gil, presidente do Conselho Directivo, apresentou as convidadas palestrantes e a moderação esteve a cargo do engenheiro técnico José Carlos Rodrigues Jesus, vice-presidente.

Na sua intervenção, Rubina Leal, vice-Presidente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, relembrou todo o percurso vivido pelas mulheres no nosso país, apelou ao aumento demográfico e à dignificação profissional no seio feminino.

Por seu turno, a engenheira técnica Débora Santos, membro do Conselho Directivo da Secção Regional da Madeira, salientou que “a OET se encontra na linha da frente no combate ao resgate da engenharia em Portugal, promovendo alterações na legislação que se encontra obsoleta e desenquadrada da realidade actual”. Mencionou também a criação de sinergias com outras Ordens profissionais e entidades de engenharia.

A engenheira Anikó Costa, Chair da Wie – Woman in Enginneering, Protugal e convidada de destaque deste painel, apresentou o seu percurso académico e profissional, relembrando que hoje as mulheres procuram cada vez mais as áreas de engenharia. Abordou ainda o papel da Woman in Enginneering, Portugal, enquanto entidade de apoio inclusivo no papel feminino nas áreas da ciência e engenharia.

Outra das convidadas, Célia Pessegueiro, presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, afirmou que o seu percurso na política teve início na sua juventude e que é “uma luta constante para afirmação do papel feminino neste meio”. Disse que ainda que “há muito por fazer neste sector e que espera que outras como ela possam vir a ter posições mais destacadas nos diferentes sectores regionais”.