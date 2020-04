A empresa madeirense Bordal - Bordados da Madeira, Lda está a fabricar máscaras de protecção contra a covid-19.

Foi a própria empresa que deu conta dessa iniciativa na sua página do Facebook, sendo que estas primeiras máscaras já estão destinadas a uma entidade.

Estas máscaras são reutilizáveis e concebidas em 100% algodão com TNT no interior. Trata-se de uma protecção que pode ser lavadas a 60 graus e que obriga à substituição do TNT existente no interior.