Bombeiros Sapadores de Santa Cruz vão beneficiar de subsídio de risco

A autarquia de Santa Cruz está a agilizar o pagamento de um subsídio de risco aos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, comunicou o presidente Filipe Sousa na reunião semanal do executivo, que decorreu esta quinta-feira (dia 2 de Abril), via Skype.

Esta medida, que irá também beneficiar os funcionários camarários da limpeza e recolha de lixo, irá abranger no total cerca de 180 trabalhadores do município.

Trata-se, segundo Filipe Sousa, de “uma forma de valorizar estes trabalhadores que têm sido incansáveis e que todos os dias trabalham para garantir áreas tão importantes como a segurança e higiene das populações, mesmo em tempos de pandemia”.

Na reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz, o presidente deu também a conhecer as medidas que a autarquia tem vindo a implementar no âmbito do Plano de Contingência da Covid-19, tais como: “a aprovação do plano de contingência, a suspensão de atendimento ao público, a criação de linhas telefónicas directas para os munícipes contactarem os serviços, a criação de zonas de isolamento para eventualidade de um funcionário afectado, reforço das medidas individuais de protecção dos funcionários que não estão em teletrabalho, de que é exemplo a criação de lavandarias nos bombeiros e armazém para o pessoal da limpeza urbana e recolha de lixo; a jornada contínua e a redução do número de trabalhadores através de sistema de rotatividade”.

Já no âmbito das medidas para o exterior, Filipe Sousa realçou: “a suspensão de rendas e factura da água, a criação de serviço de apoio a famílias carenciadas ou impossibilitadas de sair de casa, em colaboração com as juntas de freguesia e outras instituições, a antecipação do pagamento das bolsas de estudo, a suspensão do estacionamento pago, a suspensão de todas as obras públicas no concelho, a suspensão do pagamento de rendas nas áreas concessionadas (mercados, venda ambulante e esplanadas), a desinfecção das áreas públicas em todo o concelho e também nos lares de idosos, Hotel Vila Galé, onde decorre quarentena, e Estabelecimento Prisional.

O autarca relevou ainda o trabalho que está a ser feito no âmbito da recolha de lixo no Vila Galé e na casa dos casos positivos de Santa Cruz para a Covid-19, adiantando que os resíduos “são recolhidos à parte, com equipamento especial e imediatamente encaminhados para a Meia Serra”.

Filipe Sousa vincou ainda as propostas já feitas, via AMRAM, para ajuda aos municípios que terão de fazer face a medidas sociais que esta emergência acarreta. São exemplos a proposta de “canalização das verbas do FAM para as contas dos municípios e do prazo de carência do PAEL”.

O presidente alertou também para o “esforço que terá ser feito no pós-pandemia, pois a pandemia social, como o desemprego e a perda de rendimentos das famílias, será um desafio que terá de ser enfrentado”.