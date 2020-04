Bombeiros escrevem mensagem de esperança com fardas e outros materiais

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos também escreveram uma mensagem nesta altura de pandemia.

Com diversos materiais desenharam um arco-íris no quartel, com uma mensagem de esperança, pois acreditam que “vai ficar tudo bem”.

O arco-íris foi feito com extintores (vermelho), mangueiras (amarelo), cordas (verde), calças de fardas antigas (azul), fatos de incêndios florestais antigos (laranja) e um edredon (bordeaux). A mensagem foi escrita com lençóis brancos, à qual juntaram um pequeno avião que foi utilizado por uma trupe no Carnaval.

Para finalizar juntaram também espuma e vários bombeiros vestiram os fardamentos que usam no dia-a-dia.