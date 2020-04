Elementos dos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram chamados, ao início desta noite, para extinguir um fogo em mato, junto a uma moradia, na Estrada Nova da Lombada, nas zonas altas da Ponta do Sol. A PSP também foi alertada, visto que outro fogo em mato deflagrou sensivelmente à mesma hora, mas no Sítio do Jangão, num local a centenas de metros da primeira ocorrência.

Os dois incêndios ainda não tinham grande dimensão mas estavam a lavrar em zonas de mato.