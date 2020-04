Boletim nacional mantém 54 casos de infecção na Madeira anunciados ontem pelo IASAÚDE

O boletim epidemiológico divulgado ao início desta tarde pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) indica a existência de 54 casos de infecção por Covid-19 na Madeira, mais um do que no boletim nacional de ontem. Este balanço está de acordo com o que foi divulgado ao final da tarde pelo IASAÚDE. Recorde-se que há poucos minutos, em conferência de imprensa, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, revelou que nas últimas horas foram diagnosticados 10 novos casos de infecção em Câmara de Lobos, num núcleo familiar que contactou com o novo caso anunciado no dia de ontem.