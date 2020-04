Boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde refere 48 casos de Covid-19 na Madeira

O Boletim Epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde, relativo ao dia de hoje, e com dados acumulados até às 24h00 de ontem, refere 48 casos confirmados de Covid-19 na Madeira, fazendo do arquipélago a região do país com menor número de casos confirmados pelo novo coronavírus.

Da distribuição por concelho (informação que se refere ao total de notificações clínicas no sistema SINAVE, correspondente a 79% dos casos confirmados), a DGS refere que há 20 casos no concelho do Funchal, 5 na Ponta do Sol e 4 no Porto Santo.

Nos Açores, a DGS fala em 52 casos confirmados.

Os dados da Madeira serão divulgados, como habitualmente, às 18 horas de hoje.