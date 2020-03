Bispo inaugura hoje na Ilha Dourada remodelação da Igreja do Espírito Santo

O bispo do Funchal, D Nuno Brás, está hoje no Porto Santo para a inauguração das obras de remodelação da Igreja do Espírito Santo.

A cerimonia começou às 10 horas, com uma pequena procissão desde a sede do grupo folclórico da Ilha Dourada e junta muitos fiéis e autoridades locais.

De salientar a presença do Padre Martins, da paróquia da Ribeira Seca, em Machico, que fez questão de marcar presença nesta cerimónia, uma vez que há 57 anos, era dirigente das paróquias do Porto Santo.

Depois da Missa, haverá um convívio na sede do grupo folclórico, no sitio do Campo de Baixo.