A presença da BIR na Praia Formosa parece contribuir para manter o Passeio Público Marítimo praticamente vazio esta tarde. São muito poucos os cidadãos que circulam no habitualmente concorrido corredor pedonal. Ao contrário do verificado esta manhã, onde dezenas de funchalenses e câmara-lobenses aproveitaram o sol à espreita para correr ou simplesmente caminhar no passeio marítimo entre a Formosa e os Socorridos.