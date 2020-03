Binter recruta assistentes de bordo para base operacional da Madeira

A operadora aérea espanhola Binter está a recrutar assistentes de bordo para a base operacional da Madeira e as candidaturas decorrem até 18 de Março.

Para submeter a candidatura, os interessados devem possuir certificado de tripulante de cabina e ainda ter no seu currículo uma graduação académica superior, ou equivalente. A Binter solicita ainda que os possíveis candidatos tenham conhecimento em idiomas como português, espanhol e inglês, sendo que os que se apresentem com experiência profissional terão ‘vantagem’ no processo de selecção.

O processo de recrutamento será realizado em Lisboa entre os dias 19 e 21 de Março.