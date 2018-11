Bernardo Trindade diz ter sugerido à ANA “uma iniciativa com base numa informação que não era correcta”

Na sequência da notícia publicada hoje no DIÁRIO sobre o desmentido da ANA às declarações de Bernardo Trindade à Comissão de Inquérito da ALM_e possíveis consequências do caso, o administrador não executivo da TAP reagiu, esta manhã, na sua página de Facebook.

Segundo explica, na audição da última segunda-feira no âmbito da Comissão de Inquérito ao funcionamento da TAP, “em resposta à interpelação do deputado do PCP Ricardo Lume sobre a privatização da ANA, reiterei a minha oposição sobre a opção política do anterior governo, sugerindo ainda à ANA aeroportos em função do aumento de incentivos financeiros ao aeroporto da Madeira anunciado pelo seu CEO na audição anterior da respectiva comissão de inquérito, que deixasse de cobrar taxas por não pouso aquando da inoperacionalidade do aeroporto da Madeira”.

Segundo acrescenta, a informação de cobranças de taxas nessa situação havia sido recolhida junto das companhias de aviação na World Travel Market.

“Entretanto, a ANA Aeroportos respondeu, através de comunicado, dizendo que não cobra taxas nestas situações.

Ainda bem, o tema do aeroporto da Madeira é hoje um tema que preocupa todos os agentes que direta e indiretamente estão ligados à Madeira. Exige uma monitorização permanente.

Ainda ontem reiterando a atenção ao contacto com os operadores do aeroporto, lamentei ao presidente da ANA ter sugerido uma iniciativa com base numa informação que não era correcta. Fi-lo de boa fé, como madeirense, com a consciência de que o tema da mobilidade é central para todos nós”, salienta.

O administrador não executivo da TAP salienta ainda que a mobilidade continua a ser central para a companhia. “É esse também o compromisso estratégico da TAP na Madeira como pude explicar na referida comissão de inquérito. Num momento em que assistimos a várias interrogações sobre a abordagem de várias companhias aéreas relativamente à Madeira, a TAP reforça o seu compromisso estratégico com a Madeira, a saber :

- mais 211.000 lugares de avião;

- criação de um diretor geral, baseado no aeroporto, para tratar das situações de contingência que afectam os passageiros da TAP ;

- disponibilidade para continuar a trabalhar com as autoridades da Madeira, visando a resolução dos problemas que afligem os madeirenses.”

O DIÁRIO tentou ouvir Bernardo Trindade sobre o comunicado da ANA, mas ontem não conseguiu chegar à fala com o administrador não executivo da TAP. Hoje num contacto presencial no congresso da AHP remeteu-nos para a sua página no Facebook