“Bem-vindo Paulo Cafôfo à família socialista”, diz Carlos Pereira

“Bem-vindo Paulo Cafôfo à família socialista”. Foi desta forma que Carlos Pereira, vice-presidente do grupo parlamento do PS e deputado na AR começou a sua intervenção, o segundo orador na sessão pública de apresentação da candidatura do ex- presidente da CMF.

E porque “não vale a pena tapar o sol com uma peneira” o ex- líder dos socialistas madeirenses admitiu “divergências” com Paulo Cafôfo sobre o caminho a seguir, ‘oposição’ entretanto ultrapassada com “maturidade e sabedoria na convergência” concretizada agora com o apoio ao candidato a líder do partido. Reiterou que o candidato do partido deve ser o candidato à presidente do Governo.