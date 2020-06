BE quer soluções para famílias com crianças entre 6 e 12 anos

O Bloco de Esquerda quer soluções para as famílias com crianças entre 6 e 12 anos depois de terminar a escola, ou a prorrogação do teletrabalho ou a abertura dos ATL’s.

“A escola acaba no próximo dia 26 e acaba o apoio excepcional para trabalhadores com crianças com 6 a 12 anos, em vigor desde o início da pandemia. O que vai acontecer a estas crianças cujos pais têm de voltar ao trabalho?”, questiona

Luisa Santos, da Comissão Regional do Bloco de Esquerda Madeira.

“Foi dada resposta para os menores de 6 anos, com a abertura de creches e jardins de infância, mas falta uma resposta para as crianças até 12 anos”, sustenta a bloquista.

Questiona se poderão os pais continuar em teletrabalho ou se vão abrir as actividades de tempos Livres, o recurso habitual de muitas famílias, para os que vão obrigatoriamente ter de voltar ao trabalho presencial.

“Há que proteger estas famílias que têm feito um esforço incrível ao conciliar o trabalho com o cuidado dos filhos e em articulação com os professores. Estas famílias devem manter os rendimentos, o apoio aos filhos não deve implicar a perda de rendimento. Os pais foram importantes no acompanhamento dos filhos nas aulas em casa e o acompanhamento deve manter-se no período de férias. Manter o teletrabalho ou um lugar para poderem colocar os filhos em segurança”, concluiu.