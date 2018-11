BE diz que o porto do Caniçal não pode continuar como um “off-shore laboral”

O BE promoveu, esta quinta-feira (22 de Novembro), uma iniciativa junto à Direcção Regional do Trabalho, onde denunciou a conivência da Inspecção com os abusos cometidos pelas entidades patronais no porto do Caniçal.

“O Bloco denuncia a conivência da Inspecção Regional do Trabalho com as entidades patronais quando estas praticam abusos sobre os trabalhadores. O caso mais flagrante verifica-se no porto do Caniçal, com os estivadores em greve e a serem substituídos com frequência pela entidade patronal por trabalhadores de outras actividades, nomeadamente mecânicos e electricistas, que não têm a formação para manobrar os equipamentos portuários. Substituição que é uma violação da Lei e coloca em risco a segurança das operações e dos próprios trabalhadores”, afirmou Paulino Ascenção.

O coordenador regional do BE disse que a autoridade ao ser chamada ao local “limita-se a remeter auto de notícia ao Ministério Público e abstêm-se de aplicar as contra-ordenações que a Lei prevê”.

“Este comportamento é compreensível quando vemos responsáveis governamentais a apontar a Lei do Trabalho como um obstáculo à Economia, portanto há orientações políticas para esta forma de actuação da IRT, não estamos a pôr em causa os inspectores do trabalho”, ressalva Paulino Ascensão.

Para o Bloco as entidades patronais usam as greves para “fazer chantagem, apontando rupturas no abastecimento de bens alimentares à Madeira por culpa dos grevistas”. “Há que atender às razões da greve, que são as violações sistemáticas à Lei do Trabalho por parte da entidade patronal. A prática recorrente de substituir estivadores por trabalhadores com outras funções para castigar os sindicalistas e os grevistas, a inacção das autoridades responsáveis são a motivação desta greve”, explica.

Paulino Ascenção diz ainda que o BE recusa a responsabilização dos trabalhadores por eventuais falhas nos abastecimentos. “A responsabilidade é das entidades patronais que atropelam a Lei, não respeitam os direitos dos trabalhadores em nome da sua insaciável ganância pelo lucro. O Porto do Caniçal funciona como um ‘off-shore’ laboral e isso não pode continuar”, reiterou.