BE divulga no Santo da Serra propostas aprovadas no OE para 2019

Numa iniciativa promovida, este domingo (9 de Dezembro), na feira do Santo da Serra, o deputado do Blocod e Esquerda (BE), Ernesto Ferraz apresentou publicamente as propostas do Bloco aprovadas no Orçamento de Estado para 2019 (OE2019)

Concretamente o bloquista congratulou-se: com a descida do valor do IVA para o mel-de-cana e a sidra, pelo texto apresentado pelo BE que dizia que o Estado tinha a obrigação de co-financiar em 50% o projecto Novo Hospital e pela descida tarifa da electricidade.

Ernesto Ferraz criticou ainda o PSD por não apresentar “propostas concretas” para o OE2019 e perguntou ao Govenro Regional “onde é que está o concurso do Novo Hospital?”.