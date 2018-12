BE contesta política que favorece a especulação imobiliária

Numa iniciativa política promovida, esta quinta-feira, junto ao anunciado futuro Dubai da Madeira, o Bloco de Esquerda (BE), criticou “a política que favorece a especulação imobiliária” e defendeu a adopção de “políticas públicas que orientem o investimento público e privado para actividades produtivas e não especulativas”.

“A política seguida nos últimos anos é errada, dá preferência à especulação imobiliária em vez do investimento produtivo. Nos anos 90 e até 2008 foram muitos milhões derramados em obras públicas e privadas, com a promessa da criação de emprego e de riqueza. Onde estão esses empregos, pois os nossos jovens têm de emigrar?”, questionou Paulino Ascenção.

Para o bloquistas essas políticas erradas continuam. “Não aprendemos nada com a bancarrota da Madeira, nem com a bancarrota do país. Continua-se a orientar os investimentos para a construção civil, em obras públicas e privadas. Estes investimentos são como o fogo de vista – impressionam no momento, mas os efeitos não duram, desaparecem de imediato”, reitera.

O Bloco defende que “os investimentos públicos e privados devem ser orientados para a criação de emprego e não para satisfazer a ânsia de lucro fácil, de lucros especulativos”.

Por outro lado, aponta para “outro efeito perverso da especulação imobiliária”, que é “a pressão para a subida dos preços da habitação, seja na compra ou no arrendamento”.

“Como os salários não sobem à mesma velocidade que o preço das casas temos cada vez mais pessoas excluídas do acesso à habitação, temos portanto uma política que cria ricos por um lado e pelo outro fomenta a exclusão social e a pobreza”, conclui.