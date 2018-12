BE contesta atribuição de indemnização ao clube de Golfe do Santo da Serra

O BE contestou a atribuição de indemnização ao clube de Golfe do Santo da Serra, esta tarde, pela voz de Paulino Ascenção.

“O Governo Regional decidiu indemnizar em 1,6 milhões o Clube de Golfe do Santo de Serra pelos prejuízos causados por falhas no abastecimento de água”, disse.

Afirmou que “a partir de agora todos os madeirenses têm o direito a exigir o pagamento de indemnizações ao Governo Regional pelos prejuízos que possam advir das falhas no abastecimento de água quer nas suas actividades domésticas, na agricultura em particular ou noutras actividades”.

“A senhora Secretária da tutela veio explicar as razões que levaram aos cortes no abastecimento, mas o Governo Regional deve explicar é porque assumiu esta obrigação contratual de pagar indemnizações por interrupções no abastecimento, porquê este tratamento privilegiado a este clube privado”, acrescentou, interrogando: “Deve explicar também porque recorreu a um acordo extra-judicial e não deixou o processo seguir o seu caminho no Tribunal, será que os tribunais não defendem o interesse público?”

Paulino Ascenção disse que “falta de transparência nesta decisão”, sendo que “o Governo alega que assim vai pagar apenas uma parte do valor que os privados reclamam, mas interroga quem avaliou os prejuízos reais e as responsabilidades do Governo de forma isenta e independente. “Quando entre os responsáveis do clube estão personalidades habituadas e circulares nos corredores do Governo, que já foram governantes ao longo destes 40 anos”, sustentou.

No seu entender, este “é mais um exemplo de como os negócios lucrativos nesta terra se fazem com o sector Público, com o Governo a assumir os riscos e os privados a arrecadarem os lucros, quando as coisas correm bem”. “O PSD que tanto diz defender a Madeira, na verdade o que defende é os donos da Madeira”, concluiu.