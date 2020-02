Bastonário da Ordem dos Médicos reunido com secretário da Saúde

Miguel Guimarães e Pedro Ramos devem estar, por esta altura, a iniciar uma reunião entre ambos.

Este encontro, entre o bastonário da Ordem dos Médicos e o secretário regional da Saúde, acontece depois de Miguel Guimarães se ter reunido com os médicos que contestam que Mário Pereira seja director clínico do SESARAM e, depois, com o Conselho de Administração da empresa.

Entretanto, o DIÁRIO sabe que os vários implicados nos momentos de agitação, que o SESARAM enfrenta, têm desenvolvido muitos contactos e reuniões ao longo deste dia.

No Conselho de Administração, por exemplo, numa reunião que envolveu o governante, o tema discutido foi empolgante tendo o tom da discussão sido audível na parte de fora.

Outros encontros seguem-se.

Para as 17h30 está prevista a tomada de posse do novo presidente do Conselho Médico da Madeira da Ordem dos Médicos. Miguel Guimarães está presente nesse acto na sede regional da Ordem dos Médicos.