Bastonária da Ordem dos Nutricionistas estará amanhã na Madeira

Amanhã e quarta-feira (dias 18 e 19 de Dezembro), o ‘Ciclo de Visitas da Bastonária da Ordem dos Nutricionistas’ estará na Madeira. Na agenda da Bastonária Alexandra Bento estão, entre outras, reuniões com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e com o secretário regional de Saúde, Pedro Ramos.

Este périplo inicia-se amanhã, pelas 09h30, precisamente com a reunião com Pedro Ramos, que decorrerá na Rua João de Deus, no Funchal. Já a reunião com o Miguel Albuquerque está agendada para dia 19 de Dezembro, pelas 10h30, na Quinta Vigia.

“Para a Ordem dos Nutricionistas, na Região Autónoma da Madeira há um conjunto de bons exemplos em matéria de alimentação saudável. Esta é a única região nacional que tem implementado desde 2001/2002, a Rede de Bufetes Escolares Saudáveis, um projecto de educação alimentar, presente actualmente em 20 escolas, com o objectivo de melhorar a oferta nos bufetes escolares e promover a literacia alimentar dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos e secundário”, realça um comunicado da Ordem.

A mesma nota realça, que, “em 2017, foi lançada a ‘Estratégia Regional de Promoção da Alimentação Saudável e Segura’, iniciativa que envolveu quatro secretarias do Governo Regional: Saúde, Educação, Agricultura e Inclusão e Assuntos Sociais com o desígnio de criação de ambientes alimentares salutogénicos, garantindo conjuntamente a saúde e o bem-estar dos indivíduos através de hábitos alimentares equilibrados”.

“Estamos muito expectantes para conhecer a realidade dos nutricionistas na Madeira pela especificidade geográfica e pelos indicadores de saúde da Região. A título de exemplo, veja-se que a prevalência de excesso de peso infantil decresceu, e este é certamente o resultado directo da intervenção dos nutricionistas, embora ainda haja um caminho a percorrer nesta matéria”, salienta Alexandra Bento.

Com o objectivo de fazer um levantamento da realidade profissional dos nutricionistas, esta iniciativa está inserida no ‘Ciclo de Visitas da Bastonária da Ordem dos Nutricionistas’, que, iniciado em Abril, já passou por sete regiões do país e termina agora na Madeira, depois de visitar mais de 40 instituições.