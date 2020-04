Banco Alimentar distribuiu 11 toneladas de alimentos na Madeira

O Banco Alimentar Contra a Fome - Madeira distribuiu ontem 11.200 toneladas de alimentos por diversas instituições de apoio a pessoas carenciadas da Madeira.

Numa nota informativa, aquela instituição dá conta que os alimentos foram entregues pela Masterfruits (8.800kg), Frutas Douradas (1.900 kg), Florialis (160kg), Longa Vida (91kg), Pingo Doce, Continente, Super São Roque e Socipamo.

Segundo o Banco Alimentar, estes produtos, que serão canalizados para pessoas com carências alimentares comprovadas, foram entregues às seguintes instituições: Luís de Camões, Monte de Amigos, ASA Ribeira Grande, Casa do Povo de S. Roque, AFARAM, Fundação Santa Luísa de Marillac, CASA - Centro de Apoio ao Sem Abrigo, Casa do Povo de Santo António, Casa do Povo de São Gonçalo, Casa do Povo do Curral das Freiras, Cáritas Diocesana do Funchal, Gente Ajudando Gente, Garouta do Calhau, Câmara Pestana, Sagrada Família, Santa Casa da Misericórdia de Machico e Refúgio São Vicente de Paulo.