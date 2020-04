Banco Alimentar da Madeira envia produtos alimentares para o Porto Santo

O Banco Alimentar da Madeira entregou à Fundação Nossa Senhora da Piedade, na ilha do Porto Santo, 1.280 quilos de produtos alimentares destinados a cerca de 50 pessoas necessitadas. A doação foi feita ao abrigo do FEAC - POAPMC, um Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, em ligação com o Instituto de Segurança Social da Madeira.

O transporte foi efectuado pela Porto Santo Line no navio Lobo Marinho, razão pela qual o Banco Alimentar presta um agradecimento ao Grupo Sousa, parceiro logístico do Banco Alimentar na Madeira, sem o qual não teria sido possível garantir este apoio aos concidadãos no Porto Santo.