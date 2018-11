Banco Alimentar Contra a Fome apela ao voluntariado na Madeira

A delegação da Madeira do Banco Alimentar Contra a Fome está a apelar aos madeirenses para que se juntem à campanha dos próximos dias 1 e 2 de Dezembro.

“Todos os anos os Bancos Alimentares interpelam a sociedade civil, para a Solidariedade e o Voluntariado, através das Campanhas de Recolha de Alimentos que se realizam em todo o país, pelo que mais uma vez, o Banco Alimentar da Madeira, renova o convite à participação, com a convicção de que juntos podemos apoiar melhor quem mais precisa”, afirma num convite dirigido à população em geral.

“Vista a camisola do BAMadeira” e faça parte do maior movimento de cidadania activa no país, por uma Causa Maior. Cerca de 40 mil voluntários em dois dias, fazem a diferença na vida de cerca de 350 mil portugueses, 8 mil dos quais são madeirenses”, avança.

As inscrições podem ser realizadas através de www.bancoalimentar.pt/quero-ser-voluntario/ ou através dos contactos 291 617 839 / 967 583 368.