‘Baltazar Dias’ recebe sessão de apresentação do projecto ‘Partis & Art For Change’

Esta quarta-feira, pelas 14h30, realiza-se a sessão de apresentação do projecto ‘Partis & Art For Change’, que acontecerá, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Este projecto prevê o financiamento de projectos artísticos para a inclusão social, sendo uma iniciativa conjunta da Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação ‘La Caixa’.

A Partis & Art for Change prevê a abertura de um concurso, já em Março, que permitirá duplicar o valor destinado aos projetos de inclusão social pelas artes em Portugal. A iniciativa distingue os melhores e mais inovadores projectos que utilizem as artes (plásticas, performativas ou audiovisuais) para favorecer a inclusão social de cidadãos em situação de maior vulnerabilidade e reforçar o diálogo entre diferentes, a igualdade de oportunidades e a coesão social e territorial.

A iniciativa PARTIS, da Fundação Calouste Gulbenkian, tem desde 2013 o propósito de apoiar projectos que impulsionem o papel das artes nos percursos de integração e na construção de comunidades mais justas e coesas. Ao longo de 3 edições foram apoiados 48 projetos num total de cerca de 3 milhões de euros de financiamento. Nas duas primeiras edições, a iniciativa abrangeu cerca de 11.500 participantes, envolveu 651 organizações parceiras e resultou em quase 1000 apresentações públicas (espetáculos, instalações, exposições) que mobilizaram mais de 200 mil espetadores.

A sessão será dirigida por Hugo Seabra, da Fundação Calouste Gulbenkian e conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

As inscrições podem ser feitas em [email protected]