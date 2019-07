Balcão do Investidor promove às quartas-feiras sessões de esclarecimento dirigidas a emigrantes

A Câmara Municipal do Funchal promove nas quartas-feiras de Julho, dias 5, 12, 19 e 26, entre as 10h e as 12 horas, no Balcão do Investidor, sessões de esclarecimento dirigidas aos emigrantes que regressam de férias à Região.

Criado há cerca de quatro anos, o Balcão do Investidor pretende informar, orientar e apoiar possíveis investidores e empreendedores, dando a conhecer áreas prioritárias de investimento, apoios, requisitos e entidades.

As sessões de esclarecimento terão lugar nas instalações do Balcão do Investidor e serão asseguradas pelos Assistentes que operam neste espaço, numa abordagem personalizada e de maior proximidade. Estão previstas quatro sessões dedicadas às temáticas da reabilitação de edifícios, alojamento local, linhas de apoio ao investimento e microcrédito.

A Autarquia recorda que o acesso à iniciativa é livre, mas sujeito a inscrição obrigatória, pelo que todos os interessados deverão inscrever-se num formulário, disponível no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVOaFto-dHzpHGshUZ4o9Zgl1f2Wub_7EtyI4N_C51vq_mVQ/viewform.