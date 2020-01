AZIA organiza manifestação domingo contra jaulas na Ponta do Sol

É mais uma consequência do anúncio do secretário regional das Pescas em querer levar adiante a instalação de projecto de aquacultura na Ponta do Sol. A Plataforma AZIA lançou o convite há minutos: “Manifestação/concentração tem como objectivo enviar a mensagem aos nossos representantes políticos de que existem cidadãos que não estão de acordo com a instalação de jaulas de aquicultura na costa do município. Assim sendo, e para mostrarmos a nossa insatisfação, pretendemos marcar presença no cais da Ponta do Sol e mostrar a força da população, que deve ser tida em consideração. Junta-te a nós no domingo pelas 16 horas no Cais da Ponta do Sol”.

Há três anos o mesmo movimento desencadeara idêntica iniciativa de protesto que fez recuar o Governo Regional.