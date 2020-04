Aviso de agitação marítima para a Madeira prolongado até à madrugada de quarta-feira

A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte em vigor na ilha da Madeira até à madrugada (06 horas) desta quarta-feira, 22 de Abril.

A forte ondulação que se fará sentir, sobretudo na Costa Norte da ilha, prevê ondas até quatro metros de altura, diminuindo para três metros durante a noite.

Na Costa Sul, a ondulação não deverá ultrapassar os dois metros de altura.

Face a estas condições adversas, a Capitania recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.

Recorde-se que o aviso emitido pela Capitania do Porto do Funchal estava em vigor até às 18 horas de hoje, mas face ao agravamento das condições atmosféricas, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prolongou-o até amanhã.