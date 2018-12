A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de agitação marítima forte para a Madeira, tendo por base as últimas previsões do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

Este aviso, que vigora até às 18 horas desta quinta-feira, aponta para ondas de três a quatro metros na Costa Norte da Região, e entre um a dois metros na Costa Sul.

“Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”, escreve a Capitania do Porto do Funchal no comunicado enviado às redacções.

Vento: bonançoso a moderado, por vezes fresco.

Visibilidade: boa a moderada, por vezes fraca durante a manha.

Ondulação Costa Norte: 2 a 3,5 metros, aumentando para 3 a 4,5 metros, no final.

Ondulação Costa Sul: ondas de 1 a 2 metros.