Aviso amarelo para tempo quente na Madeira até às 21 horas de segunda-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo, referente ao tempo quente, que estará em vigor na Costa Sul da Madeira, entre as 13 horas deste sábado e as 21 horas de segunda-feira, dia 24 de Fevereiro.

A persistência de valores elevados da temperatura máxima motiva este aviso. De acordo com os dados fornecidos pela estação meteorológica do Lido, às 11 horas registavam-se 22,4ºC nessa zona, a mais quente da Região.

De recordar que, até às 15 horas de hoje, as Regiões Montanhosas da Madeira estarão sob aviso amarelo devido ao vento forte.