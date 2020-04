Aviso Amarelo devido a chuva na Madeira a partir das 12 horas de sexta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu há instantes um Aviso Amarelo para a Madeira devido à previsão de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, entre as 12 horas de sexta-feira e a meia-noite de sábado.

Costa Norte, Costa Sul e Regiões Montanhosas são as zonas da ilha que estão sob aviso.

De acordo com a previsão do IPMA, esperam-se, na sexta-feira, períodos de céu muito nublado e chuva por vezes forte, que vão passar a regime de aguaceiros a partir do meio da tarde.

Há possibilidade de ocorrência de trovoada a partir da tarde de sexta-feira e o vento será de moderado a forte (30 a 40 km/h) do quadrante sul, por vezes com rajadas até 80 km/h, soprando forte a muito forte (50 a 65 km/h) nas zonas montanhosas, por vezes com rajadas até 110 km/h, diminuindo gradualmente de intensidade a partir do meio da tarde.