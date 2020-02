Avião que havia divergido para Porto Santo já aterrou no Aeroporto da Madeira

O Airbus A320 da British Airways proveniente de Londres com destino ao Funchal que esta manhã divergiu para Porto Santo depois de ser obrigado a ‘abortar’ a tentativa de aproximação à pista em Santa Cruz – alegadamente devido à fraca visibilidade provocada por aguaceiro – já cumpriu a viagem programada, tendo já aterrado neste início da tarde no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo. Está assim regularizada a situação do movimento aéreo programado para esta sexta-feira, depois da perturbação causada pela fraca visibilidade ocorrida a meio da manhã e que durante cerca de uma hora impediu aterragens no Aeroporto da Madeira.