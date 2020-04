O avião C130 ‘Hercules’ da Força Aérea Portuguesa, realizou hoje mais uma missão de apoio ao Comando Operacional da Madeira.

Desta vez, ao contrário do habitual, o avião não trouxe equipamento de protecção e combate à Covid-19, como tem vindo a acontecer, tendo transportado para Lisboa uma dezena de militares da guarnição do NRP ‘Douro’, o navio da Marinha actualmente em comissão na Madeira. Os militares que estão de regresso a casa foram rendidos por outros elementos que estarão, a partir de agora, nas funções que desempenhavam.

Recorde-se que no desenrolar do combate à pandemia do Covid19, esta semana foi enviado material operacional da Zona Militar da Madeira para o Exército.

Desde o início da pandemia, o Comando Operacional da Madeira tem dado apoio às Forças de Segurança e ao Governo Regional da Madeira com o transporte, através da Força Aérea Portuguesa, de material diverso, tendo trazido, até ao momento, sete toneladas de equipamentos importantes para o combate à Covid-19.