Autoridades apertam fiscalização no Porto Santo

As autoridades continuam a fiscalizar e a sensibilizar a população em diversas zonas na ilha Dourada. Numa acção conjunta entre a GNR e Polícia Marítima, está a decorrer, durante o dia de hoje, uma acção de fiscalização pelos nove quilómetros no areal do Porto Santo.

Por outro lado, a PSP continua com estas mesmas acções junto dos automobilistas, principalmente, juntos aos supermercados.

Recorde-se que estas acções de sensibilização foram reforçadas em toda a Região Autónoma da Madeira, sobretudo nesta quadra pascal, onde está interdita a circulação de pessoas entre concelhos.