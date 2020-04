Automobilistas continuam a circular sem justificação

Continuam a circular ‘nas zonas de fronteira’ automobilistas sem justificação para tal. A reportagem do DIÁRIO assistiu esta manhã a dois casos em que os condutores foram ordenados a regressar ao concelho do seu domicílio. Primeiro no nó das Quebradas um automobilista de Câmara de Lobos alegou à autoridade que vinha abastecer a viatura. Recebeu ordem para ‘dar meia volta’ e reentrar na VR1 de regresso a Câmara de Lobos. Pouco depois, agora no nó do Pinheiro Grande, um outro condutor não foi autorizado a prosseguir marcha em direcção à Cancela, voltando por isso para o Funchal.

Em ambos os casos há mais movimento de trânsito em relação a ontem, mas longe do grande fluxo ocorrido na quinta-feira.