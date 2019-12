Autarquia da Calheta promove convívio de Natal destinado a crianças

A Câmara Municipal da Calheta promove, amanhã, dia 12 de Dezembro, entre as 10 e as 13 horas, no Pavilhão do CDR Prazeres, a ‘XXI Edição do Convívio de Natal para crianças do Pré - Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico’.

Este evento contará com a presença do presidente da autarquia, Carlos Teles, assim como do secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, que irão discursar logo no início do convívio, pelas 10 horas. Esta actividade, que se traduz num grande espectáculo de animação e convívio natalício, é já uma tradição deste município.

Estarão presentes neste evento aproximadamente cerca de 700 crianças, no pavilhão dos Prazeres, acompanhadas pelo pessoal docente e não docente das suas respectivas escolas.

Esta iniciativa visa proporcionar a todas as crianças participantes momentos de convívio, solidariedade e animação natalícia, imbuídos pela educação e fruição artística e pelo respeito ambiental. Para a concretização destes intentos, a autarquia disponibiliza o transporte necessário, o espectáculo de animação, os lanches e, no final será oferecido um brinquedo a cada criança presente.

Paralelamente ao evento, a câmara lançou o desafio às escolas para que construíssem elas próprias a sua árvore de Natal com materiais reutilizados e reciclados para decorar o espaço. O resultado são nove originais e criativas árvores de natal, reveladoras das capacidades artísticas de discentes e docentes, sendo assim promovido mais um projecto de educação ambiental numa época de muito consumo e muita produção de resíduos sólidos.

O regressos às escolas está marcado para as 13 horas.

Eis o programa:

- Participação do Núcleo de Ginástica Acrobática da Escola Básica e Secundária da Calheta, com a apresentação da coreografia de dois excertos do Sarau realizado em 2018 ‘The Greatest Showman’;

- Estreia, neste convívio, do grupo ‘Dance by Michelle’, composto por 25 elementos, com idades compreendidas entre os 6 e os 17 anos, sob a orientação de Michelle Caires;

- Actuação da Banda Rock da Escola Básica e Secundária da Calheta, orientada pelo professor Almindo Fernandes e Alexandra Cruz;

- Momento Musical com a participação do Clube de Música da EBS/PE da Calheta (Polo da Calheta e Polo da Fajã da Ovelha), sob a orientação do professor José Manuel Gonçalves Fernandes;

- Actuação dos alunos do 4.º ano, das Escolas do Município sob a orientação dos professores de Expressão Musical e Dramática: Celso Gonçalves, João Pereira, Ricardo Mota e Yenifer Silva;