Aumento do salário mínimo beneficia 15 mil

O salário mínimo regional vai passar para 650,88 euros e este aumento, que será aprovado quinta-feira pelo Governo Regional, vai beneficiar cerca de 15 mil madeirenses. Esta é a notícia que faz a manchete de hoje.

Uma edição em que são referidos os 170 processos por maus-tratos a animais que, no entanto, têm vindo a diminuir.

Também com destaque na primeira página do Diário os 66 mil euros que vão custar as novas barracas de Natal, na Praça do Povo.

A IHM vai reconverter o edifício do Bairro da Nogueira em habitações.

Carolina Deslandes condfirmada no Summer Opneing de 2020.

