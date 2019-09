Aumento da rede de esgotos beneficia 352 habitantes nas Fontaínhas

As obras de saneamento das Fontaínhas, em Câmara de Lobos, vão beneficiar cerca de 350 habitantes locais. “Aumentar a rede de esgotos, ligando-a à Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Câmara de Lobos, além de servir 350 habitantes, permite melhorar qualidade do ambiente e qualidade de vida da população”, disse a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais hoje de manhã, durante a visita ao local.

Esta obra, muito aguardada pela população, irá permitir aumentar a cobertura da rede de esgotos e reduzir a descarga de esgotos sem tratamento, melhorando a qualidade do ambiente e das águas balneares e, também, a qualidade de vida das populações locais.

Ao todo, estão a ser lançadas cerca de 4 km de redes de drenagem de águas residuais, que abrangem a Estrada das Fontaínhas, Travessa do Chã, Travessa da Pinheira, Beco do Grilho e Vereda do Rochão.

“Estas são obras que não se veem e que até causam algum transtorno durante a intervenção, mas que são fundamentais para a população e para a qualidade do ambiente”, vincou Susana Prada.

No final desta intervenção, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos comprometeu-se a realizar a repavimentação da Estrada das Fontaínhas.