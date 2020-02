Augusta Aguiar visita Associação Onda Solidária

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, visitou a Instituição Particular de Solidariedade Social - Associação ‘Onda Solidária’.

Trata-se da segunda visita no âmbito do Programa ‘Cidadania em Acção’, dinamizado pela Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, que visa promover o exercício de uma cidadania activa na área social, através do reconhecimento do trabalho das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e complexos de habitação social da nossa Região. Pretende-se assim, dar maior visibilidade às atividades desenvolvidas por estas entidades, verdadeiras parceiras do Governo Regional na área da inclusão social.

A Associação Onda Solidária é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, criada em 2016, com o objectivo de realizar atendimento e acompanhamento social a cidadãos e famílias.

“O Governo Regional apoia esta IPSS, e continuará a fazê-lo, pois tem vindo a desenvolver um conjunto de respostas sociais relevantes e necessárias, que complementam a nossa acção nestas áreas”, afirmou a secretária regional Augusta Aguiar, sublinhado ainda que “esta iniciativa do Governo Regional é mais uma forma de enaltecer o trabalho incansável e fundamental das Instituições Particulares de Solidariedade Social e demais entidades que diariamente trabalham em conjunto, como parceiras do Governo na sua política social de coesão e inclusão social. Só assim conseguiremos caminhar para uma sociedade mais coesa, atenta, acessível e inclusiva”.