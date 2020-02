Augusta Aguiar reitera apoio do Governo Regional à Associação Barmen da Madeira

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, marcou presença, em representação do presidente do Governo Regional, este domingo, 16 de Fevereiro, no Concurso Regional de Cocktails, organizado pela Associação Barmen da Madeira.

Na ocasião, a governante começou por felicitar a Associação Barmen da Madeira pelos seus 50 anos de existência e elogiou o trabalho fundamental que esta associação desenvolve na projecção e promoção da Região além-fronteiras.

“São iniciativas como esta que enriquecem o calendário anual de animação e promoção turísticas da Região Autónoma da Madeira”, sublinhou, sem deixar de referir que “2020 assume-se como um ano com particular relevância pelo facto do Campeonato Nacional e Europeu se realizarem na nossa Região, o que irá acontecer de 17 a 19 de abril, e contará, uma vez mais, com o apoio do Governo Regional”.

A edição deste ano conta com a participação de 24 barmen regionais, com a finalidade de apurar os 8 melhores, que irão representar a Madeira no Campeonato Nacional.

De referir ainda que Portugal já originou 8 campeões mundiais nesta área, sendo todos originários da Madeira.

“Quem sabe, o nono prémio mundial não será de um barmen participante desta edição do concurso. Seria uma bela prenda de aniversário, para comemorar os 50 anos da Associação Barmen da Madeira”, assinalou Augusta Aguiar.