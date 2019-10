Augusta Aguiar preside à abertura do I Fórum de Intervenção Social

A recém-empossada Augusta Aguiar vai presidir ao seu primeiro acto público enquanto secretária regional da Inclusão Social e Cidadania.

Trata-se da sessão de abertura do I Fórum de Intervenção Social, que irá realizar-se em amanhã, no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos, no âmbito do Dia Internacional da Erradicação da Pobreza, que se assinala a 17 de Outubro.

A iniciativa, subordinada ao tema ‘Modelos e Práticas Inclusivas’, é dinamizada pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos e insere-se no Plano Regional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, 2018-2022. De realçar ainda que este fórum terá como principal orador o presidente da Fundação de Assistência Médica Internacional (AMI), Fernando Nobre.

Augusta Ester Faria de Aguiar, a nova secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, que sucede no cargo a Rita Andrade, é natural do Monte, onde nasceu há 49 anos, e licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Chega ao topo da administração após um percurso profissional de 24 anos sempre em estruturas ligadas à saúde e aos assuntos sociais.