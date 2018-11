Atribuição de apoios às empresas privilegia as “clientelas” do PSD, diz Paulino Ascenção

Paulino Ascenção, coordenador do Bloco de Esquerda/Madeira, falou sobre o facto de o Governo Regional ter anunciado a entrega de mais um pacote de “alguns milhões de euros às empresas regionais”, no âmbito do programa de incentivos para subsidiar custos de financiamento. Para o ‘bloquista’, isto é uma forma de apoio “que promove as clientelas do PSD, que abre as portas ao compadrio e ao amiguismo que não é transparente”.

No seu entender, “a alternativa seria dar incentivos às empresas de forma transversal para todas as empresas sem excepção, sem discriminação, sem burocracias, sem processos de análise e sem escolha casuística dos responsáveis de quem recebe e de quem não recebe”. “E a forma de conceder esses incentivos seria, por exemplo, através da descida dos impostos, do IVA e do IRC. Todas beneficiariam sem intervenção para escolher quem recebe ou não. Outra via seria através da descida dos custos de energia, da electricidade e dos combustíveis”, disse.