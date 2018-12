Associação Portuguesa de Deficientes assinou protocolo de cooperação com Grupo Sousa

A Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação da Região Autónoma da Madeira e a Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação sem Limites assinaram protocolo de cooperação, na tarde de ontem, dia 3 de Dezembro, com o Grupo Sousa.

O protocolo estabelecido visa a continuação do apoio prestado pelo Grupo Sousa há uns anos a esta parte, nomeadamente na isenção dos custos do transporte terrestre e marítimo das tampas de plástico recolhidas e enviadas para reciclagem, no âmbito da Campanha Dê uma Tampa à Indiferença, e que se traduz na aquisição de material ortopédico e ajudas técnicas.

O Grupo Sousa e as empresas que dele fazem parte, ao elegerem a Responsabilidade Social como um pilar da sua acção, têm apoiado e pretendem continuar a apoiar diversas iniciativas, designadamente de âmbito social, que se destaquem pela sua importância e qualidade. O Presidente da Associação, Dr. Filipe Rebelo, salientou que a credibilidade cresce com estas parcerias, que se afiguram profícuas na continuidade do apoio prestado às pessoas com deficiência, apoio este que se mantém ao longo dos 365 dias do ano, por todo o trabalho da Associação, dos parceiros e de todos os cidadãos que apoiam e mantêm a campanha activa.

Durante a assinatura do protocolo, houve ainda oportunidade para a entrega de uma cadeira de rodas manual a uma criança, entrega essa que assinalou também o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.

Após a formalização do protocolo, salientou-se a dupla responsabilidade de ambas as partes, nomeadamente no que se refere ao apoio social que advém da aquisição de cadeiras de rodas e outro material de apoio, mas também pela responsabilidade ecológica no que concerne à reciclagem do plástico entregue à Associação.

“A Campanha ‘Dê Uma Tampa à Indiferença’ continua activa, sendo importante agradecer a todos os que diariamente recolhem as suas tampinhas em prol da solidariedade”, referem.