A Secção Regional da Associação Nacional de Professores (ANP) promove este sábado, 18 de Janeiro, em parceria com a Câmara Municipal de Machico, um Workshop em Educação sobre ‘Eneagrama Vivencial - um caminho para a transformação pessoal e profissional’.

O evento realiza-se no Fórum Machico, durante toda a manhã de sábado, e terá como oradora convidada Verónica Faria, especialista na área do Coaching e Motivação.

Luís Alves, Presidente da ANP Madeira, refere que esta iniciativa vocacionada para os docentes da região, contará com a presença de cerca de 100 educadores e professores docentes, número que esgotou a capacidade da sala já no mês de Dezembro.

A especialista em Coaching e Motivação irá apresentar o eneagrama como uma poderosa ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento do potencial de cada um.

A par destas iniciativas e fruto do protocolo estabelecido com a autarquia de Machico, a ANP realizará várias formações no concelho durante o ano lectivo, para além do Seminário anual da ANP marcado para 30 de Abril com o tema ‘Uma Escola em (Trans)Formação’, que trará um leque de oradores de prestígio nacional e regional, contando com a presença de mais de 200 docentes. Recorde-se que os protocolos estabelecidos com as autarquias da região vêm ao encontro dos propósitos que a ANP pretende implementar em prol da Educação Regional e Nacional.